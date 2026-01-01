女優の長澤まさみ（３８）が１日、映画監督の福永壮志（たけし）氏（４３）と結婚したことを発表した。３８歳の国民的女優のゴールインに、芸能界から祝福とロスの声が集まった。

シンガーソングライター・あいみょんは自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「皆さん明けましておめでとうございます！」と新年のあいさつをした後に「私は まさみちゃんの結婚めでたすぎるからこれから呑む！まーちゃんおめでとう」と祝福した。

２０１３年舞台「ライクドロシー」で共演した、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」塚地武雅は自身のＸで「長澤まさみちゃん結婚おめでとうー！いやぁ〜新年早々めでたい話題！」と大興奮。「いつかは僕もそんなニュースを届けたい…初詣でお願いしました」と自身の幸せも願った。

映画「コンフィデンスマンＪＰ」シリーズで共演した俳優の小手伸也はＸで、長澤の結婚報告の投稿を引用しながら「私事で大変恐縮ですが、長澤まさみ が入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と伝え、「去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！」とショックをにじませながらも祝った。

また長澤のファンを公言している「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」京本大我は自身のＸで、長澤の名前こそ伏せたが「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」「まあ全然泣いちゃうけどね」と祝福しながらも落胆。フォロワーから「涙拭いて」「推しの幸せを願うマインド流石です」と励まされていた。

長澤はこの日、所属する東宝芸能株式会社を通じて結婚を発表。「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と伝え、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と心境を記した。