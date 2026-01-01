回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、北海道・増毛産のボタンエビを1月1日から期間限定で販売。独特の食感と濃厚なうまみと甘みを楽しめるという同商品を食べてみました。

【写真】豪華！ ウニ！ タラバガニ！ 「年末年始」フェアのメニューも一挙にチェック！

「【増毛産】ぼたん海老（一貫）」は、希少なエビ専門の加工場での技術により、うまみを逃さない処理をしているとのこと。お皿の上に乗っていたのは、シャリを覆い隠すほどの大ぶりなボタンエビ。頭も付いてくるという豪華さで、2026年の幕を開けてまもないのに、テンションを上げてくれます。

口元に寿司を運ぶと芳醇なエビの香り、そして口に入れると感じる、ねっとりとした食感と濃厚な甘みを堪能。同メニューは、頭が素揚げされているところが素晴らしいポイント。パリパリとした、寿司とは違う食感と濃厚なみそも楽しめます。塩をふりかけて食べたところ、濃厚なみそと塩味のハーモニーが味わえました。価格は390円〜（税込み）と比較的リーズナブルなところもうれしい！

くら寿司では、タラバガニや食品添加物不使用のウニなどが楽しめる期間限定キャンペーン「年末年始」フェアを実施中。三陸産のキタムラサキウニを使った「国産うに（一貫）」（400円）、タラバガニの軍艦「たらばがに」（420円）、「黒毛和牛にぎり（一貫）」（380円）、「かずのこ」（300円）なども販売しています。

※価格は店舗によって、異なります。