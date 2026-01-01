国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産であり、インカ文明を代表する遺跡であるマチュピチュを行き来する2本の列車が正面衝突し、100人を超える死傷者が発生した。

ペルー大統領府は31日（現地時間）、報道資料を通じて、ホセ・ヘリ大統領がクスコを訪れ、マチュピチュ列車事故への対応状況を点検したと明らかにした。

続けて「ヘリ大統領は地域の病院を訪問し、事故の負傷者を見舞い、適切な医療サービスが提供されているかどうかをあわせて確認した」と伝えた。

ペルー南東部地域の鉄道運営会社Fetransaの発表によると、前日午後1時ごろ、クスコ・マチュピチュ鉄道のパンパカウア単線区間で、インカ・レイル（Inca Rail）とペルーレイル（Perurail）の列車が正面衝突した。

現地のSNSには、窓ガラスが割れて側面が激しく損壊した客車が、うっそうとした森と巨大な岩の間に止まっている映像が共有されている。

この事故でインカ・レイルの列車運転士が死亡し、双方の列車に乗っていた107人が治療を受けたと、ペルー当局は集計した。負傷者の大半は外国からの観光客だが、韓国人の負傷者はいないという。

ペルー外務省はX（旧ツイッター）に「各国の大使館および領事館と連絡を取りながら負傷者に関する情報を共有した」と書き込んだ。

ペルー観光省のホームページによると、マチュピチュには年間およそ150万人の訪問客が訪れる。多くは近隣の町アグアスカリエンテスまで移動した後、マチュピチュへ登る。オリャンタイタンボから出発して4〜5日ほど徒歩で向かう場合もある。