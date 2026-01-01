宝塚歌劇団卒業生、大みそか~元日に「ご報告」ラッシュ【一覧】 陽月華は結婚、実咲凜音は出産など
大みそかから元日にかけ、宝塚歌劇団の卒業生たちが、続々と結婚・出産を報告した。
【写真】宝塚歌劇団の出身者、結婚・出産を続々報告 近影ショットも
12月31日には、陽月華が自身のインスタグラムを通じ、2025年を振り返り、「変化があったといえば今年結婚しました」と明らかにした。「春ごろのことでしたが、あまりに日常の延長線上のことでしたので言い出すタイミングがもはやわからなくなっていたのですが、今年中に記しておこうと思った次第です」と報告した。
咲希あかねもインスタグラムを更新し、「昨年、第一子となる女の子を出産しました」と伝えた。すでに1歳になっているという。「なかなか妊娠できず、採卵や移植を繰り返す日々…“命を授かる”ということは本当に奇跡なのだなと実感します」と喜びをつづった。
矢吹世奈は、ダンスアーティストグループ・GANMIのSUN-CHANGと結婚。SUN-CHANGが自身のXで発表した。「2年半ほど前にGANMIx宝塚歌歌劇OG DANCE LIVE『2STEP」での共演をきっかけに知り合いました」と出会いをつづり、「仕事だけでなく何事にも情熱的なところを尊敬し、思いやりとユーモアを合わせもった人柄に惹かれ、彼女とこれから先の人生も共にしたいと思うようになり、2人で丁寧に日々を過ごしてきました」と経緯を語った。
彩園ひなもインスタグラムで「2025年も、たくさんの出会いに恵まれ、支えられながら、心から『幸せだな』と思える1年でした。本当にありがとうございました」と感謝を込め、「そして今年、ご報告が遅くなりましたが、この度、結婚いたしました」と近影ショットを披露した。
年が明けて1月1日には、実咲凜音が自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告。小さな赤ちゃんの手の写真をとともに、夫の廣瀬友祐と連名でコメント。「この度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」と発表した。
