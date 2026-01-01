なぜ武将は駅を背にしている？

2026年の干支は午（うま）です。駅前に騎馬像が立つ駅は全国にかなりありますが、東京都府中市のJR南武線の分倍河原駅にもそれがあります。ホームから南側を見ると、馬にまたがり刀を振り上げた武将の像が目に入りますが、この位置からは武将の背中しか見えません。いったい誰なのでしょうか。

おお、勇ましい…正面からの新田義貞の騎馬像（写真）

武将の正面に回ると、台座には「新田義貞公之像」と刻まれています。新田義貞は鎌倉時代末期の武将で、後醍醐天皇に呼応して関東で挙兵し、幕府をわずか15日で滅ぼしたことで知られます。では、なぜその新田義貞の像が分倍河原駅前にあるのでしょうか。

それは、鎌倉幕府が滅亡する1週間前の1333年5月中旬に「分倍河原の合戦」が起こったからです。5月初旬の挙兵後、義貞は足利千寿王（後の足利義詮）と合流し討幕軍を組織すると武蔵国を南下し、各地で幕府軍と交戦しました。戦いは新田軍有利に進み、幕府軍は背水の陣のごとく分倍河原へ追い込まれます。ただ、この場合の分倍河原は文字通り“川原”を指し、『太平記』によれば現在の府中市内の多摩川河畔で戦われたとされています。駅前が主戦場だったわけではありません。



5月15日、新田軍は幕府軍に総攻撃を仕掛けます。しかし、前日までに援軍を受けていた幕府軍が新田軍を押し返します。火の海と化した現在の国分寺市を横目に、新田軍は一時退却しますが、援軍を得て16日に再度幕府軍を攻撃し、勝利を収めました。こうして新田軍は多摩川を渡り、鎌倉へ進軍。連戦連勝の末、ついに22日に幕府を滅ぼしました。

駅前の騎馬像は1988年（昭和63年）5月、府中市が地元の歴史を後世に伝えるために建立したものです。冒頭で述べた通り、新田義貞は駅を背にしていますが、それは鎌倉の方角を向いているためだそうです。

なお、京王線中河原駅から徒歩10分ほどの場所には、「分倍河原古戦場碑」が建立されています。

挙兵した場所にも銅像が立っている！

実は、新田義貞にゆかりの深い駅はもうひとつあります。群馬県太田市の東武伊勢崎線・太田駅です。駅の北口には、弟の脇屋義助とともに挙兵直前の様子をイメージした銅像が立っています。



太田駅前の新田義貞像（斎藤雅道撮影）



もともと義貞は太田市に位置する「新田荘」の荘園主であり、太田市新田市野井町にある生品明神で挙兵したと伝えられています。同神社の境内には、義貞が旗を挙げたと伝えられる「旗挙塚」や陣を構えたと伝えられる「床几塚」があり、拝殿前には義貞が軍旗を掲げたとされるクヌギの古木も現存しています。

駅前の銅像の後方には、同じく太田市にゆかりの深い自動車メーカー・スバルの群馬製作所本工場が立っており、工場を背景に撮影することも可能です。また、太田駅からなかなか距離はありますが、徒歩圏内には、戦国時代初期に新田氏の一族・岩松家純が築いた山城「新田金山城跡」があります。現在は石垣や石畳の通路が復元されており、見ごたえのある史跡です。

最期の戦いの地には「新田塚」がありそのままの駅名に…

ほかに新田義貞にゆかりの深い駅として、福井県福井市にあるえちぜん鉄道三国芦原線の新田塚駅があります。



国指定の史跡「燈明寺畷新田義貞戦歿伝説地」。福井市にて（2023年2月、乗りものニュース編集部撮影）。



討幕に成功し政治の中枢に身を置いた義貞でしたが、ほどなく足利尊氏と後醍醐天皇が対立し、南北朝時代が始まります。

義貞は後醍醐天皇に付き従い越前国を拠点としましたが、1338年7月、藤島の戦いで北朝の足利軍に敗れ戦死。遺体は長崎道場（現・称念寺：福井市）に埋葬されたといいます。

時代が下った江戸初期、付近で農民が偶然にも兜を発見。これが義貞の身に着けていたものと鑑定されました。その後、同地は「新田塚」と呼ばれるようになり、さらに1924年（大正13年）には、戦没地が「燈明寺畷新田義貞戦歿伝説地」として国指定史跡となりました。

現在は、この伝説に由来して福井市の町名として「新田塚」と「新田塚町」が存在します。新田塚駅から史跡までは徒歩約10分、史跡と称念寺は直線距離で約7km離れています。