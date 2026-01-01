Àµ·î¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÂçÎ³¤Î¡ÖçõÂçÊ¡¡×¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤½÷Í¥¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÏÈ¬ÃúËÙ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î°ïÉÊ
¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤½÷Í¥¡¦ÂçÌî¤¤¤È¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡È¤ª¤«¤·¡É¤Ë¹ç¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤½÷Í¥¡¦Èþ»³²ÃÎø¤µ¤ó¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡£ÂçÌî¤µ¤óÅÐ¾ì²ó¡¢Âè31²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡ÖçõÂçÊ¡¡×¡£Åìµþ¡¦È¬ÃúËÙ¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÏ·ÊÞÅ¹¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Ç¯¤Î´³»Ù¤ÏÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡£60Ç¯¤Ë°ìÅÙ½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ç¤¹¡£²Ð¤ÎÎÏ¤ÈÇÏ¤ÎÌöÆ°´¶¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇ¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡ª
Á´¤¯´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡ÊÌó3¥ß¥ê¡Ë¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜÇ¯¡¢¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÏÇò¤ÈÀÖ¤¬¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ÖçõÂçÊ¡¡×¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¡£¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë°î¤ì½Ð¤¹²Ì½Á¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤³¤·ñ²¡¢¤½¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¿¤Ó¤ë¤ªÌß¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¿Í¤ÏÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÃúËÙ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿é¹¾Æ²¡Ê¤¹¤¤¤³¤¦¤É¤¦¡Ë¡Ù
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¼ÏÂ18Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø¿é¹¾Æ²¡Ê¤¹¤¤¤³¤¦¤É¤¦¡Ë¡Ù¡£ÆüÈæÃ«Àþ¡¦È¬ÃúËÙ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¶äºÂ¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¿·Àî¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Àï¸å¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤Ç¤¹¡£
ÏÂ²Û»Ò¤¬¥º¥é¥ê
Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÀ¸²Û»Ò¤ä¾åÀ¸²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âÁÇËÑ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÏÂ²Û»Ò¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÂç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¡¢¿é¹¾Æ²Ì¾Êª¤Î ¡ÖçõÂçÊ¡¡× ¤Ç¤¹¡£
Ì¾Êª ¡ÖçõÂçÊ¡¡Ê¤³¤·¤¢¤ó¡Ë¡× ¡Ê1¸Ä280±ß¡Ë
¼ê¤Ë¤È¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î·Ú¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¡£¤½¤Ã¤È²¡¤¹¤È¡¢»ØÀè¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÄÀ¤à¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬¥®¥Ã¥·¥ê
¡Ø¿é¹¾Æ²¡Ù¤Î¥¤¥Á¥´ÂçÊ¡¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂçÎ³¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤Ê¥¤¥Á¥´¤ò»È¤¤¡¢¥¤¥Á¥´Âç¹¥¤¤Ê»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÂçËþÂ¡ª¡¡½À¤é¤«¤Ç¥â¥Á¥â¥Á¤Î¤ªÌß¤È¤³¤·ñ²¤¬¡¢¼çÌò¤Î¥¤¥Á¥´¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤Î¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ë¤È¤í¤±¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¥¤¥Á¥´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Í¾±¤¡£¡Ö¤Ï¤¡¡¢¹¬¤»¡×¡£
ÊÝÂ¸ÎÁ¤ò»È¤ï¤º¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü»ý¤Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¡ÖÅöÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´¶¡×¤¬¤Þ¤¿²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤ªÃë²á¤®¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎË¬Ìä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢Âç¼êÄ®¤È´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
çõÂçÊ¡¤ò¼ê¤Ë¥Ë¥Ã¥³¥ê
²ÃÎø¤Á¤ã¤ó¡¢ËÜ¥³¥é¥à¡¢ÂçÌî¤¤¤È¡õÈþ»³²ÃÎø¤Î¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤â¤¦3Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2026Ç¯¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¸æ²Û»Ò»Ê¿é¹¾Æ²¡Ê¤¹¤¤¤³¤¦¤É¤¦¡ËËÜÅ¹¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî 2-17-13
¡ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ï03-3551-5728
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï9»þ¡Á18»þ¡¢ÅÚ9»þ¡Á14»þ
¡ÎµÙ¤ß¡ÏÆü¡¦½Ë
¢¨2026Ç¯¤Î¿·Ç¯¤Ï1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê±Ä¶È
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÆüÈæÃ«ÀþÈ¬ÃúËÙ±ØB4½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¡üÂçÌî¤¤¤È¡Ê¤ª¤ª¤Î¤¤¤È¡Ë¡¿1995Ç¯7·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£
