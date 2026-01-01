「タケ可愛い」各国のスターや日本代表MFが登場！FIFAの新年ご挨拶ムービーが話題「ロナウドはどこ？」「ソニー！」
『FIFAワールドカップ』の公式Xは１月１日、「新しい年。グローバルな舞台。2026年が呼んでいる」と綴り、新年の“ご挨拶ムービー”を公開した。
この動画には、ともにブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）とエステバン（チェルシー）、コロンビア代表のハメス・ロドリゲス（クラブ・レオン）、韓国代表のソン・フンミン（ロサンゼルスFC）ら各国のスター選手が登場。日本代表からはMFの久保建英（レアル・ソシエダ）が出演している。
このムービーについて、世界のサッカーファンから「明けましておめでとう！」「タケ可愛い」「久保どこから声だしてんだよ」「ソニー！」「アルゼンチンの選手がいない」「ハメスはコロンビアを代表するトップクラスのサッカー選手だ」「ロナウドはどこ？」といった声があがっている。
また、「W杯の年がやってくる！」「どこが優勝するだろう？」「世界は史上最高の舞台の幕開けに備えている！」など、今年も６月11日に開幕する北中米ワールドカップが期待を寄せるコメントも見られた。
その北中米W杯で日本は、オランダ、チュニジア、そして今年３月に行なわれる欧州プレーオフ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英も登場！FIFAが公開した新年のご挨拶ムービー
