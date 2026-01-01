「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」「かつてはFWに恵まれていなかったのに…」
海外のサッカーサイト『MAD FOOTBALL』が2025年のベストセンターフォワードTOP６を発表。名立たるワールドクラスに混じって、日本代表とフェイエノールトのエースストライカーである上田綺世がなんと５位にランクインした。
１位はフランス代表キリアン・エムバぺ（レアル・マドリー）で、２位がノルウェー代表アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、３位がイングランド代表ハリー・ケイン（バイエルン）、４位がフランス代表ウスマンヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン）、５位が上田、そして６位がアルゼンチン代表ラウタロ・マルティネス（インテル）だった。
この結果を、驚きをもって報じたのが、韓国メディア『Xports News』だ。「日本の大ヒットだ！発表された2025年の世界ストライカーランキングの５位。ケインとデンベレに次ぐ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「かつてストライカーに恵まれていなかった日本サッカー界に、最近歓喜の声が上がっている。ある選手が世界のトップスコアラーに選ばれたのだ。オランダ１部リーグで得点ランキング単独トップの日本代表の上田綺世が、2025年の世界ランキング５位にランクインした。ハリー・ケインとウスマンヌ・デンベレに次ぐ、アルゼンチン史上最高のスコアラー、ラウタロ・マルティネスよりも上位にランクインした」
記事は「2024-2025シーズンの後半戦は１月から５月までの18試合でわずか５ゴールにとどまり、日本代表でも得点はなかった。しかし、2025-2026シーズン前半戦は、国際試合５試合を含む公式戦30試合で21ゴールを記録した」と続けた。
日本から、世界的に評価されるCFが出現した事実に驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
