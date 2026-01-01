【みずがめ座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなた発信の言葉や創作物が、大きな反響を呼ぶ可能性が高いときです。それは特別感のあるものであり、「あなただからこそ」紡ぎ出せたもの。
周囲から注目を浴び、一躍有名になることもあるかもしれません。それをうらやましく思う人もいるでしょうが、あなた自身は自分らしさを大切にして進んでいくことが何より重要です。
新しいアイデアを形にすることで、あなたの世界観が広がり、共感してくれる仲間も増えていきます。仕事面では、オリジナリティを大切にした企画を作ると高く評価されそうです。
＜開運もぐもぐ＞
「あなただからこそできること」を存分に発揮するには“土のパワー”を使います。おすすめは「チョコバナナ」です。
バナナは完熟し、皮に黒い点々（シュガースポット）が出てきたものを選んでみてください。チョコレートは甘味の強いスイートチョコレートを使うと、さらに土のパワーが高まります。
また、黒っぽい食材は自信もつけてくれるので、活躍の幅もぐっと広がり、あなたの可能性もさらに広がっていくでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
