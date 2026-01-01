【いて座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
チャレンジすることに楽しさが増す時期です。自分の意見をはっきりと伝える機会がありそうなので、遠回りすることなく、やりたいことへの道筋がしっかりとでき上がっていくでしょう。あなたの持つスキルを生かしながら、良い形で結果を残せる時期でもあります。
さらに、この時期は新しいことを学ぶ意欲も高まりそうです。小さな挑戦でも積み重ねることで自信につながり、次のステップへ進む力となるでしょう。仕事面では交渉力が高まり、やりとりがスムーズに進みそうです。
＜開運もぐもぐ＞
交渉力を高めたい時は、“水のパワー”を使いましょう。おすすめは、「ポテトチップスのり塩味」です。「ウェーブ」を描いたチップスの形状、海産物である「のり」、そして「塩味」は、すべて水のパワーを象徴しています。
また、交渉力の「渉」という漢字には、「水を渡る」「歩き回る」「関わる」といった意味があり、部首の「さんずい」もまた水に関連しています。このことからも、交渉を円滑に進めるには水のパワーが必要であることがわかります。
さらに、ポテトチップスは揚げ物であるため、火のパワーも秘めています。交渉力とともに「挑戦する力」も身に付くことでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
