俳優の小手伸也（52）が1日、自身のXを更新。同日に結婚を発表した女優・長澤まさみ（38）を祝福した。

長澤の所属事務所「東宝芸能」公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告。

「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

小手は「私事で大変恐縮ですが、長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と書き出し、「去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？」と明かした。

そして「え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！」とユーモアたっぷりにつづり、「ご結婚おめでとうございます」と祝福した。

小手と長澤はフジテレビ系人気作「コンフィデンスマンJP」シリーズで共演している。