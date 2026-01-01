１月２、３日の箱根駅伝まで、あとわずか。

各校の監督を支え、選手に寄り添うコーチの思いを聞いた。今回は中大・山本亮コーチ。

「楽しい」だけでは強くなれない

２０１８年の箱根が１５位と振るわなかった直後、藤原正和監督から「コーチとして戻ってこられないか」と言われました。しっかり距離を踏んでマラソンに臨む私に、強くなるために覚悟を持って取り組むスピリットを注入してほしいという思いだと受け止めました。

選手には「強くなるということは、楽しいことをやっているだけの先にはないよ」と伝えました。苦しいところを我慢して乗り越えるような練習に、最初は「ここまでやらなきゃダメなの？」という感覚の選手も多かったです。それでも少しずつ結果が出始めると、そうした経験を後輩に伝える文化が醸成され、花が開き始めたと感じています。

私も五輪を除けば、箱根ほど注目されたレースはありません。どんな重圧を感じるのかを何も考えずに走り出し、ブレーキをした経験から、重圧にどう対処するかを考えたことが成長につながりました。世界を目指す選手にも「プレッシャーがかかる場面を走れることは、幸せなんだ」と伝えていきたいです。

やまもと・りょう 兵庫県出身。箱根駅伝に３度出走。佐川急便（現ＳＧホールディングス）に進み、マラソンで２０１２年ロンドン五輪に出場。１８年春に引退し、中大コーチに就任。