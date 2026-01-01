「端数を使い切れない！」「端数がもったいない！」「あと10円足りない！」といった悩みを解消！ 「交通系ICカード」でも“10円単位のチャージ”ができる駅があるって本当？

JR駅でのSuicaチャージは基本的に「最低500円～1000円単位」

JR駅でSuicaへチャージをする場合は、ICマークの付いた「自動券売機」「多機能券売機」「のりこし精算機」のいずれかを利用することとなります。券売機では、現金の他、機種によってはクレジットカード（ビューカードなど）やJRE POINTを使ったチャージが可能です。

こちらのチャージでは最小単位は500円で、それ以外の金額の単位には、1000円・2000円・3000円・5000円・10000円があります。

モバイルSuicaでは、アプリからの通常チャージはクレジットカードで500円単位・1回1万円までとなっており、駅の券売機と同様に最小単位は500円です。また、交通系ICカード対応の一部コンビニでのチャージも可能ですが、こちらは1000円単位でのチャージとなっています。

このように、JR駅やコンビニのチャージでは最低500円～1000円単位となるため、乗車・買い物などで使い切りにくい10円単位の端数が残ったり、少額しか使わないのに1000円以上チャージせざるを得なかったりする場面も多くなります。



東京メトロなどのSuicaへの「10円単位でのチャージ」が可能な私鉄駅も

JR線、東京モノレール、東京臨海高速鉄道（臨海線）では10円単位のチャージができません（のりこし精算時の例外を除きます）。

一方、10円単位でのチャージに対応している私鉄駅もあります。例えば、東京メトロでは、全線で10円単位でのチャージに対応しています。

また、首都圏の私鉄各社も一部の券売機でで10円単位でのチャージが可能です。例えば、東急電鉄・京王電鉄・京浜急行電鉄などが対応しています。東京都交通局（都営バスや日暮里・舎人ライナー、都電など）でも一部で対応した券売機があります。

以上のとおり、首都圏で運行する複数の私鉄で10円単位でのチャージを実施しているようです。チャージが可能な駅については、各鉄道会社のWebサイトで事前に確認しましょう。



Suicaを無駄なく払い戻したい場合も「10円チャージ」を活用できる

Suicaを今後利用しないという場合、SuicaをJRに返却し、預り金（デポジット）500円とチャージ済みの残高を払い戻すことができます。なお、払い戻しには「手数料220円」がかかる点に気を付けましょう。

払い戻しが可能なのは、Suicaエリア内のJR東日本の駅にあるみどりの窓口など（一部の指定席券売機を含む）です。JR東日本以外の駅やバス営業所では、払い戻しできません。チャージ残高が220円以下の場合には、預り金のみの払い戻しとなります。

もし10円単位の端数が気になる場合は、買い物前などに前記した10円単位のチャージを行う、乗り越し精算などで細かく残高を使い切るなどして、極力残高を0円に近づけてから払い戻しをしましょう。



まとめ

交通系ICカードは便利な反面、端数が出やすい支払い方法といえるかもしれません。10円単位でのチャージが可能な駅を知っておくことで、この端数に対応できるでしょう。中には、日常のさまざまな場面での決済が可能なものもあります。10円単位でのチャージを利用して、より便利に活用しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー