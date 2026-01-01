元乃木坂46メンバー、中学時代のプリクラ公開「貴重ショット」「成長を感じる」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/01/01】元乃木坂46の阪口珠美が12月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。中学3年生当時に撮影したプリクラを公開し、注目を集めている。
【写真】元乃木坂46メンバー「貴重ショット」中学時代のプリクラ
◆阪口珠美、中学時代のプリクラを公開
阪口は「9年前？ 10年前？にズートピアを一緒に観に行ったお友達とズートピア2観に行きました」とつづり、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」（公開中）を長年の友人と観に行ったことを報告。あわせて「中学3年生当時のプリクラ。懐かしくて恥ずかしくて面白いです。大人になりました」と続けて、当時のプリクラ写真と映画館でのオフショットを投稿している。プリクラには、まだあどけなさが残る阪口が両手を頬に当ててポーズをとっている姿が写っている。
◆阪口珠美の投稿に反響
この投稿には「貴重ショット」「中学生の頃から可愛い」「懐かしすぎる」「青春そのもの」「成長を感じる」「今も変わらず魅力的」「思い出を共有してくれてうれしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
