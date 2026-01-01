橋本環奈、ミニスカ×ロングブーツコーデ公開「スタイル抜群」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の橋本環奈が12月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。フジテレビ系音楽バラエティー番組「堂本兄弟2025」のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元アイドル「スタイル抜群」膝上ミニスカコーデ
橋本は「私もお家で家族とリアタイします」とつづり、同日に放送されたフジテレビ系「堂本兄弟2025」収録時のオフショットを投稿。スタジオを背景に、引き締まった美しい脚がのぞくミニスカートに黒のロングブーツ、白のトップスを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿には「ミニスカ姿が可愛い」「スタイル抜群」「衣装が似合ってる」「笑顔に癒される」「番組楽しみ」「お人形さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆橋本環奈、ミニスカ姿のオフショット公開
◆橋本環奈の投稿に反響
