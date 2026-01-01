工藤静香、お雑煮＆新年の豪華食卓公開「高級料亭みたい」「今年もさすがの出来栄え」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/01】歌手の工藤静香が1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお雑煮を公開し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの55歳妻「高級料亭みたい」と話題の新年の食卓
工藤は「明けましておめでとうございます」とつづり、人参や鶏肉、「寿」の文字が入ったかまぼこが入ったお雑煮を公開。さらに、前日の投稿で準備過程を投稿していたおせち料理やが並んだ皿も披露していた。
この投稿にファンからは「彩り豊か」「高級料亭みたい」「今年もさすがの出来栄え」「豪華すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、お雑煮＆新年の食卓公開
◆工藤静香のお雑煮に反響
