キスマイ千賀健永、timelesz寺西拓人の誕生日に色違いの贈り物「粋すぎる」「センス抜群」
【モデルプレス＝2026/01/01】Kis-My-Ft2の千賀健永が1月1日、自身のInstagramを更新。timeleszの寺西拓人との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】キスマイ千賀「センス抜群」timelesz寺西への贈り物
株式会社STARTO ENTERTAINMENTは2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を開催。千賀は「I was at a countdown concert」とつづり、オフショットを公開した。寺西と色違いのライダースを着用した2ショットを投稿し「＃寺西ハッピーバースデー ＃欲しいって言ってたライダース小峠さんと同じのにしようと思ったけど結局黒あげました」と、12月31日に誕生日を迎えた寺西に贈り物をしたことを明かした。
2人はシャッフルコラボでKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）、Snow Manの岩本照、なにわ男子の大橋和也、Travis Japanの宮近海斗とともにV6の「Wait for You」を披露。「テラと一緒のグループで踊れたのなんかすごい嬉しかった」とコメントした。
この投稿にファンからは「2人が並んでるところ見れて嬉しい」「粋すぎる」「センス抜群」「素敵な先輩」「エモい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆千賀健永、寺西拓人に贈り物
◆千賀健永の投稿に反響
