中川翔子、母の誕生日祝福 親子3世代ショット話題「遺伝子のすごさ感じる」「そっくりさんがいっぱい」
【モデルプレス＝2026/01/01】歌手でタレントの中川翔子が12月31日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日を祝福するとともに、親子3世代ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「遺伝子のすごさ感じる」親子3世代ショット
中川は「大晦日ー！桂子さんお誕生日おめでとうございます 最強のなかよし親友であり最強の母さん！」と、母への深い愛と感謝を綴り、華やかなデコレーションをバックに親子3世代ショットを披露した。また、待ち合わせをした際、偶然にも色違いのスカートを着用していたという驚きのエピソードも明かし、「別々に買ってた！mmtsがトップスだし！親子テレパシーや！」と、母娘の絆の強さを感じさせる仲睦まじい様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「最強の母娘」「親子テレパシーすごすぎる」「2人とも若々しい」「幸せな3世代ショット」「お母さん素敵」「遺伝子のすごさ感じる」「そっくりさんがいっぱい」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、母・桂子さんの誕生日を祝福「最強のなかよし親友」
◆中川翔子の投稿に反響
