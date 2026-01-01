これはグラビティカノン？ AZ新型開発計画 CODENAME「超 弩 級」予告が公開【ゾイド】
【AZ新型開発計画 CODENAME「超 弩 級」】 2026年1月1日 発表
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「ゾイド」のムービングキット「AZ（アドバンスドズィー）」シリーズの新作予告を2026年1月1日に公開した。
公開された画像では巨大な砲門と上空を行くストームソーダー、プテラス、そして、「超弩級」の文字が描かれている。CODENAME「超 弩 級」とあり、大型ゾイドを想起させるものとなっており、砲門もヘリック共和国軍の「ウルトラザウルス」が装備するグラビティカノンと思われるデザインとなっている。
今後の続報に期待したい。
＼ Wishing you a Happy New Year！ ／- ゾイド【公式】 (@zoids_official) January 1, 2026
━━━━━━━━━━━━━━━━
AZ新型開発計画
CODENAME
『 超 弩 級 』
━━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/ZFCXidU3JF
(C) TOMY