【AZ新型開発計画 CODENAME「超 弩 級」】 2026年1月1日 発表

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「ゾイド」のムービングキット「AZ（アドバンスドズィー）」シリーズの新作予告を2026年1月1日に公開した。

公開された画像では巨大な砲門と上空を行くストームソーダー、プテラス、そして、「超弩級」の文字が描かれている。CODENAME「超 弩 級」とあり、大型ゾイドを想起させるものとなっており、砲門もヘリック共和国軍の「ウルトラザウルス」が装備するグラビティカノンと思われるデザインとなっている。

今後の続報に期待したい。

AZ新型開発計画

『 超 弩 級 』



━━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/ZFCXidU3JF - ゾイド【公式】 (@zoids_official) January 1, 2026

