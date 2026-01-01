日本テレビ系「元日しゃべくり００７×上田と女が吠える夜と初コラボ４時間ＳＰ！！」が１日、放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

「しゃべくり−」では「今年行きたい！日本全国田舎大賞」。ゲストたちが地元の名所やグルメスポットをプレゼンした。

モグライダー・芝大輔は地元である愛媛県北宇和郡松野町を「僕の地元ってめちゃくちゃ、たぶん、この中で一番田舎なんで。人もいないんですよ。多分２００人ぐらいしかいない。店なんかないんだけど、集落の一番奥まで行った所に、そこにあるとは思えないぐらいオシャレなピザ屋が」と話し「野生のピッツェリア ＳＥＬＶＡＧＧＩＯ」を紹介した。

芝は「僕、北宇和郡松野町って一応、町なんですけど。ちっちゃいとこです。もう全体の８割以上が森林なんです。僕のウチはその町内でも、峠を越えた一番山の集落なんです。一番奥まで行くと、滑床渓谷っていうのが。観光の人が出入りしたりはするんですけど」と話した。

さらに「もう、本当に（町民よりも）猿とかの方が多い感じです。基本、家の中とかに猿が入ってきちゃう…。なかなか田舎です」と説明。「どうやって追い出すの？」と聞かれると「もう、それは向こう（猿）が気が済むまで、やられ放題」と明かして、驚かせていた。