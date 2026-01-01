＜ひと言がトラウマ＞娘に「可愛くない」発言をして、許してもらえない。謙遜のつもりだったのに……
ママにとって、わが子のことは誰よりも大切で可愛い存在。しかし親戚やご近所さんとの会話では、つい謙遜してしまうことってありませんか？ 「うちの子なんて全然ですよ〜」という社交辞令。しかしそのひと言が、子どもの心に深い傷を残してしまうこともあります。今回の投稿者さんの悩みは、まさに謙遜が引き起こした切実な後悔の物語です。
『親戚の集まりで娘を謙遜したら泣いてしまいました』
娘のことを悪く言うのは謙遜じゃない！ただの悪口だよ
投稿者さんは謙遜のつもりだったのでしょうが、ママたちからの指摘は厳しめ。その言葉は娘さんにとって悪口でしかなかったという点を強調しています。
『謙遜ってさ、自分のことを下げることなんだよ。他人を下げるのは謙遜じゃないんだよ……。「いえいえ、そんな」程度ならいいけど、悪く言うのはダメだよ』
『可愛くないはあんまりじゃないですか……？ 謙遜って自分のことを下げるものですよ』
『謙遜って言うけど、言われたほうはただの悪口を目の前で言われただけだもん。場の空気を悪くして壊してるのは投稿者さんだよ』
本来謙遜は、自分自身や自分の持ち物に対して使うものです。「いえいえ、そんな」「うちの料理なんて大したことありません」のように、自分を低く見せることで相手を立てるための社交辞令です。しかしわが子という別の人格を貶めるような発言は、もはや謙遜とは呼べません。
もし旦那さんから「可愛くない嫁で……」と言われたら？
『投稿者さんが旦那さんから「うちの嫁は可愛くないし気も利かないし何の取り柄もないからね」って言われたらどんな気持ち？ 「親戚の手前、謙遜しただけだよ〜」と言われたら、どう？』
『酷い……。たとえば娘さんが友だちに「手作りのお弁当いいな〜」とか言われたときに「手作りって言っても全然だよ、たいしておいしくないし見た目もイマイチだからね」って言うのと同じだよ？』
他者同士の会話のなかで自分が貶められたら、いい気分になる人はいないでしょう。ママたちから出た例えはなかなかに強烈ですが、娘さんの受けた衝撃と感情を最も的確に表しています。大好きな母親に、大勢の前で自分の存在価値を否定されたと感じたのでしょう。
社交辞令を「親の本音」だと思ってしまった？
さらに怖いのは、娘さんがその言葉を社交辞令ではなく「親の本音」として受け取ってしまうことです。
『それほんと傷つくよ。私の母親がとにかく人前で私を貶める人だったから私はいまだに恨んでるもん』
『それがね、全部覚えてるんだよ。成長するごとにそのときのことが怒りに変わるよ。普段は気にとめてなくても、ふとしたときに必ず思い出す』
『うちの親もそういう人だった。謙遜とわかっていても悲しかった。今でも覚えてる。娘さん一生忘れないだろうね』
普段から愛情を注いでいるつもりでも、子どもは「人前で言った言葉こそが真実」だと受け止めてしまいかねません。特に会話の相手が甥夫婦という普段あまり親密ではない大人たちだったため、「自分の親は人前では私を褒めたくないほど、私のことを可愛くないと思っているんだ」と突き放されたような感覚に陥ったのでしょう。親からの「可愛くない」という言葉は、子どもにとって存在の否定に等しいのではないでしょうか。
たったひと言が、一生の傷になる可能性もあるよ
『愛情が足りないんじゃない？ 他人の前で娘を貶めるようなことを言うような母親だもの、娘への愛情なんてたいして持ち合わせていないのよ。今回に限らず常日頃からそういう言動をしてるんでしょうよ』
『「可愛いだけじゃない」と「可愛くもない」じゃ大違いだよ。娘からしたら「大人同士の会話で、ママの本音が出たんだ」というような感覚よ、それ』
大人からすれば些細なひと言でも、子どもにとっては自己肯定感を揺るがす大事件です。特に「愛情を注いでいるつもりだった」という投稿者さんだからこそ、娘さんは裏切られたと感じて、そのショックが怒りや悲しみとして心に深く刻み込まれてしまう可能性もあるでしょう。この傷は娘さんの成長に伴って「人前で自分を貶めるような母親」への不信感や怒りに変わってしまう危険性すらあります。
今回の件は投稿者さんが娘さんを「自分の持ち物」もしくは「自分の延長」として扱ってしまった結果です。親の社交辞令のために子どもの尊厳を傷つける権利は、親にはありません。これからは「わが子はひとりの人間であり、人前で謙遜のために貶めるべきではない」という意識を強くもち、心からの愛情を言葉と行動で表現し続けるべきでしょう。まずは娘さんが泣き止むまでそっと寄り添い、娘さんの感情を否定しないことから始めてみてはいかがでしょうか。