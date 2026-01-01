¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¨¤Ã¡¢ÃåÊª¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¡×Î¦¾å¡¦ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õà¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÂÎ´´¤â¥¹¥´¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î²¦»ÒÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÉð»ÎÆ»¤ÎÀº¿À¤â´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ø¥¢¡¼¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÃæ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤ÎÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤Îà¤Ó¤Ã¤¯¤ê·ãÊÑá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿²È¤Î²¼Â¼°ì´î¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃåÊª»Ñ¤Çº£¤Ë¤â¶î¤±½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÃæÅç¤Î¼Ì¿¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÀð»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÄí²èÊó¡×(À¤³¦Ê¸²½¼Ò)1·î¹æÍÑ¤Î·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ç¥»¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤ªÈþ¤·¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤â¡Ø³¨¡Ù¤Ë¤Ê¤ëÊý¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ø¥¢¡¼¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2002Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÇàÇ¯ÃËá¤ÎÃæÅç¡£¤¦¤ÞÇ¯¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÉð»ÎÆ»¤ÎÀº¿À¤â´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î²¦»ÒÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¨¤Ã¡¢ÃåÊª¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÌÜ¤ò¼æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂÎ´´¤â¥¹¥´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£