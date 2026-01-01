¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Á¡ª¡×1»ù¤ÎÊì¤Ç¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ÎÃçÎ¤°Í¼Óà»°³Ñ¥Ó¥¥Ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¡©¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥Ã¥×½÷Í¥¡×
¡Ö½ÐÍè¤¬°ã¤¤¤¹¤®¡×°µ´¬¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(36)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿à»°³Ñ¥Ó¥¥Ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¤Î´ÔÎñ½Ë¤¤¤Ë²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿²ÆìÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢È©¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î»°³Ñ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤Ç»£±ÆÂç²ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç²Æì¤Î³¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¡©¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥Ã¥×½÷Í¥¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ò¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Á¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö½ÐÍè¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¿ÍÀ¸¤Îº¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãç¤Ï2013Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä(37)¤È·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£