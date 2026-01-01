SixTONES京本大我“憧れの人”の幸せに本音 長澤まさみ結婚への反応か？
俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、映画監督の福永壮志氏（43）との結婚を発表した。長澤の大ファンと知られるSixTONES・京本大我は同日、自身のXを更新し、名前は挙げないものの結婚を祝福したとみられる投稿を行っている。
【画像】長澤まさみの結婚相手・福永壮志監督
京本は「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」と記して、その後に「まあ全然泣いちゃうけどね」と本音をのぞかせた。
東宝芸能は同日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
