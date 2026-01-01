女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を発表した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」の公式サイトなどで発表された。これを受け、長澤がCM出演する企業からも祝福のコメントが相次いで寄せられた。

所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

アサヒビール公式Xは「長澤まさみさんご結婚おめでとうございます いつも素敵な笑顔でスーパードライを輝かせてくださる長澤さん ハッピーなご報告が聞けてとても嬉しいです これからも心に残る“乾杯”が増えますように 末永く、お幸せに！！」と国民的女優を祝福した。長澤は同社の「アサヒスーパードライ」CMに出演している。

アサヒ飲料「カルピス」公式Xは「長澤まさみさん、この度はご結婚おめでとうございます 「カルピス」ブランドで長年ご一緒させて頂いておりますが、このような素敵なご報告が聞けて、とても嬉しく思います どうぞ末永くお幸せに」と祝福していた。