「全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）

ＧＭＯインターネットグループが創部１０年目、７年連続７度目の出場でニューイヤー駅伝悲願の初優勝を飾った。４時間４４分００秒の大会新記録。２０年旭化成の４時間４６分０７秒を大幅に更新した。

１区で世界選手権マラソン代表の吉田祐也が９位につけると、２区今江勇人、３区鈴木塁人、４区テモイ・マイケルが区間２位の走りで先頭へ。

５区では元青学大エースのルーキー、太田蒼生が従来記録を３６秒更新する４６分００分の区間新記録の圧巻の走りで独走。区間賞インタビューでは「難しいコースと聞いていたので、速いペースで入って後半どれだけ粘れるかと思っていた」と振り返り、２区で吉田響（サンベルクス）、３区で篠原倖太朗（富士通）とルーキーの区間新ラッシュに「同期が区間新という走りをみせていたので刺激を受けた」と明かした。

さらに６区で嶋田雄大が昨年の自身の記録を２３秒更新する３２分２７秒の区間新記録で優勝を決定的にした。嶋田は「応援の度にギアを上げられた。今年は風があまりなくて、自分の記録を塗り替えられてうれしい」と振り返った。

アンカーの青学大出身のルーキー、鶴川正也が安定した走りで歓喜のゴールテープを切った。

１４年連続１４度目の出場となったロジスティードが過去最高の２位に入るなど、実業団駅伝新時代到来を予感させる結果となった。