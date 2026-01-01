¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¡Âè£±»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡¡»Ò¤É¤â¤Î´é½Ð¤·¤Ï¡Ö¡Ø±£¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸þ¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Âè£±»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï¸Ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡¢¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎºÇ½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¡Ö¤¨¡Á¤Ã¤È¡ÄÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÎÉ¤¤»Ò¡×¤È¾Ð´é¤Ç²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ç¤¹¤Í¡¢·ëº§¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ê¤ó¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£²æ¤¬»Ò¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ö¤È¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡©£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤À¤è¡×¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÀÊÌ¤Ï½÷¤Î»Ò¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¥ß¥Ë¤Ï¤¸¤Á¤ã¤óá¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£º£¸å¤Î»Ò¤É¤â¤Î´é½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª´éÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡Ø±£¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿³µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ºÊ¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»öÌ³½ê¤È¤â¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´é¤Ï±£¤µ¤º¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£