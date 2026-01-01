温暖な気候、美しい景色、流れるハワイアンソング……年末年始をハワイで過ごすことは、日本で長く憧れとされてきた。その楽園イメージを作った一因に、映画があることは明白だろう。ハワイはこれまで、日本映画の中でどのように描かれてきたのか。映画解説者の稲森浩介氏が、いま観たくなるハワイ撮影の映画5本を紹介する。

【写真】「若大将」から綿々と続く「ハワイロケ映画」…主演俳優といえば

まだ見ぬ憧れの地

〇「ハワイの若大将」（1963年）

日本人の好きな南の島はずっとハワイだった。芸能人がハワイで正月を過ごす様子を、テレビが追いかけていたのを覚えているだろう。映画の舞台になった作品も多い。「ハワイの夜」（1953年）が初めての現地での本格的撮影だが、これは戦時中の恋愛物語だ。リゾート地ハワイが登場するのは、「若大将」の登場まで待たなくてはならなかった。

加山雄三

加山雄三主演の「若大将」シリーズは1961年から1971年まで17作品が作られた（1980年に「帰ってきた若大将」）。「ハワイの若大将」は4作目で、ハワイでオールロケされたものだ。

京南大学ヨット部主将の若大将・田沼雄一（加山雄三）は、ハワイに行ったまま帰ってこない青大将こと石山（田中邦衛）を、連れ戻すことを頼まれて渡航する。そこで日本で出会った化粧品会社の澄子（星由里子）と再会するが、一騒動が起きる。

このシリーズは、頼まれたら嫌と言えない好漢・若大将が主役だ。水泳、ヨット、スキーが得意のスポーツマンで、憎まれ役は青大将という設定は変わらない。学生だったりOLだったりと毎回役は変わるが、恋の相手はいつも澄ちゃん（澄子）だ。星はその“澄ちゃん”を11作目の「リオの若大将」まで務めている。

当時の憧れが詰まったハワイ描写

ハワイの描写は、当時の日本人の憧れが全て詰め込まれている。飛行機は懐かしのPAN AM（パンアメリカン航空）で、宿泊はヒルトンホテルだ。若大将はワイキキビーチで澄ちゃんにウクレレを弾いて歌い、サーフィンをする。

日本人の海外旅行が自由化されたのは、1964年（昭和39年）でこの作品の翌年だ。つまり公開当時は、ビジネス以外では自由に海外旅行ができなかったのだ。それだけに、この映画で描かれるハワイはどんなに素敵に見えただろうか。

海外旅行者がまだ13万人弱だった時代で（「数字が語る旅行業」日本旅行業協会）、往復航空券代は、約30万円から50万円だったという。大卒初任給が平均2万6000円の時代だ。一般の人が気軽に行けるようになるのは、まだだいぶ先だった。

松田聖子のハワイ

〇「プルメリアの伝説 天国のキッス」（1983年）

1982年に日本人の新婚旅行先が、宮崎県を抜いてハワイがトップになった。海外の行き先は、3組に1組がハワイを選んだという（JTB「新婚旅行動向調査」）。この頃のハワイを舞台にした作品に、松田聖子が出演している。

ハワイで生まれ育った早坂恵美子（松田聖子）は、ホテルチェーンの御曹司・国吉明（山下真司）とお見合いをする。夏休みに日本を訪ねた時に、ウィンドサーフィン選手の寺尾慎治（中井貴一）と出会う。境遇の違う2人は強く惹かれ合うが、明は諦められずに思いがけない行動に……。

少し強引な展開と結末だが、全体的にキラキラしていてバブル期へと向かう時代の空気を感じさせる。マカプウ岬やシーライフ・パーク、ワイキキのカラカウア通りなど有名スポットが頻出する。

細野晴臣作曲、松本隆作詞による松田の同名曲「天国のキッス」は、チャート1位を記録しアイドルの頂点を迎えていた。初のキスシーンにも挑んでいるが、「これを聞いたファンが、松田聖子にキスをさせないための署名運動をした」というエピソードが微笑ましい（『キネマ旬報』1983年4月下旬号）。

日本人のハワイ渡航者数は、1987年に100万人を突破し、1997年には過去最高の221万人になった（ハワイ州産業経済開発観光局）。ジャンボ機導入や超円高などが要因と考えられるが、ついにハワイが身近な存在になったのだ。

日本人が訪れない場所

〇「ホノカアボーイ」（2009年）

本作公開の前年にリーマンショックがあり、ハワイ渡航者は117万人とピーク時から半減している。日本人のハワイでの過ごし方にも変化が表れ始めたようだ。これはあまり知られていない街を訪れた青年の物語。

失恋の場所でもあるハワイ島の北部・ホノカアにやってきたレオ（岡田将生）は、映画館の映写技師となる。この街に住む一風変わった日系人には、食べ物には目がない映画館主（松坂慶子）や87歳になってもアダルト誌が好きな老人（喜味こいし）、そしていたずらと料理が好きなビー（倍賞千恵子）たちがいた。ビーの作る料理を毎日食べながら、やがてレオの心に少しずつ変化が訪れる。

サトウキビの甘い匂いがするこの街には、満月の光で現れる虹「ムーンボー」を見た人は、願いが叶うという伝説がある。劇中「この街で死んだ人はみんな風になる」というセリフがあるが、時の流れが日本と違うのではないかと思わせる静かでゆっくりとした映像だ。

レオが映写技師をする映画館は「HONOKAA PEOPLE’S THEATRE」といい、今でも実在する。看板には「1930」とあるので、およそ100年前のものなのだろう。買い物や観光ではなくこんなハワイの過ごし方もいいなあ、と思わせる作品だ。

息子の魂を探して

〇「ハナレイ・ベイ」（2018年）

一時低迷していたハワイへの渡航者は、2019年には150万人まで回復する。しかし、2020年から始まるコロナ禍で大幅に減ってしまった。

本作は、村上春樹の短編集『東京奇譚集』（新潮文庫）の1篇を映画化したもの。サチ（吉田羊）はハワイのハナレイ・ベイで息子を失う。サーフィン中に鮫に襲われ右足を失い亡くなったのだ。以来サチは、毎年命日に現地を訪れていた。10年目のある日、2人の日本人から片足のサーファーを見かけたと聞き、サチは息子ではないかと思いひたすらビーチを探し歩く。

サチはビーチに座って海を眺め、読書をするだけだが、そこにはやりきれなさと哀しみが漂う。吉田は「セリフが少ないうえに、感情を吐露する場面もほとんどなかったので、撮影中は何度も悩んだし、これをやり終えたら私は女優をやめるかもしれないと感じるくらいに、サチは本当に手強い役でした」と語っている（『キネマ旬報』2018年11月上旬号）。

サチは息子とは心を通わす関係ではなかった。それだけにもう一度と思ったのだろう。最後に「あなたに会いたい」と、深く仕舞い込んでいた思いをつぶやく。吉田は「代表作ができたと思いました」（同）とも明かしている。

劇中、有名な場所は出てこない。雄大な山や空、海を映し出して彼女の哀しみを表現している。こんなふうにハワイと向き合っている人も、いるかもしれない。

榮倉奈々が案内するハワイ

〇「わたしのハワイの歩きかた」（2014年）

最後に、自分と向き合う物語がハワイの現地案内にもなっている、明快な一作を紹介しよう。

26歳の小山田みのり（榮倉奈々）は、出版社で実用書を作っているが、仕事にも人間関係にも疲れていた。ある日、友人のハワイ挙式の二次会を頼まれた。みのりはそれをガイドブック制作の仕事にして、ハワイで楽しむことを考える。訪れたハワイでは、パーティ荒らしの茜（高梨臨）や事業を成功させることを夢見る勉（瀬戸康史）、浮浪者のような知哉（加瀬亮）たちと出会う。酒が大好きなみのりは飲みすぎて失敗もするが、次第に自分の人生を見つめ直していく。

主人公が実用書を作るというストーリーなので、地元の人しか行かない店や場所がたくさん映し出される。また、この映画と連動した本も出版された（「GIRLS LOCO HAWAII 榮倉奈々『わたしのハワイの歩き方』から生まれたハワイガイド」宝島社）。

榮倉は、この前年に「図書館戦争」、翌々年には「64-ロクヨン 前編・後編」でヒロインを演じるなど、多くの作品に出演していた時期だ。そして、ドラマ「Nのために」（2014年、TBS）で共演した賀来賢人と2016年に結婚する。新婚旅行は、ハワイではなかったのだろうか。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部