お笑いコンビ・かまいたちがMCを務める『かまいガチ』にて、スリムクラブの真栄田賢がある大物芸能人と親戚関係にあるという驚きの事実を明かした。

【映像】スリムクラブ真栄田の親戚の芸能人

2025年12月31日（水）に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』は、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め「でな、話はここからやねん 2時間SP」を開催。笑えるエピソードトークから入り、「でな、話はここからやねん」というフレーズをきっかけに怖い話へと急展開させるギャップを競う怪談企画だ。ゲストには、ユウタ（NCT 127）、又吉直樹（ピース）、朝日奈央、福田麻貴（3時のヒロイン）、塚本直毅（ラブレターズ）、藤本敏史（FUJIWARA）、真栄田賢（スリムクラブ）、好井まさおらが参加した。

ラブレターズ塚本が披露したエピソードの流れから、話題は親戚の数やその顔ぶれについて及んだ。濱家が真栄田に対し「親戚に変わった人とかいる？」と問いかけると、真栄田は「俺ね、仲本工事さん」と告白。ザ・ドリフターズのメンバーの名が挙がると、スタジオには「えええーー！？」と驚愕の声が響き渡った。

濱家が「え、ドリフの！？」と食いつくと、真栄田は家系について「ばあちゃん同士が、姉妹」と説明。濱家から「会ったこととかあるんすか？」と尋ねられると、真栄田は「お葬式で一回だけ。遠くで見たことがあって」と、親族としての交流の一端を振り返った。

さらに真栄田は、幼稚園の頃に仲本さんが親戚だと知った当時の心境を回顧。当時、真栄田は幼心に複雑な思いがあったようで「子供だからさ、泣いちゃって、俺」と告白した。濱家が「なんで泣くの？」と不思議そうに聞き返すと、真栄田は「志村がいいって」と、仲本さんではなく志村けんが良かったという涙だったという。スタジオが笑いに包まれる中、濱家は「 最悪や」とツッコミを入れていた。