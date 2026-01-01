ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「なんか焦ってな〜い？」スマホを隠す彼氏に女の勘が働く…その勘は… 「なんか焦ってな〜い？」スマホを隠す彼氏に女の勘が働く…その勘は大当たり!?【コミック大賞2025／スカッと編2位】 「なんか焦ってな〜い？」スマホを隠す彼氏に女の勘が働く…その勘は大当たり!?【コミック大賞2025／スカッと編2位】 2026年1月1日 14時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 妻!? どういうこと…？彼はこれから私の夫に、そしてお腹の赤ちゃんのパパになるんですけど！いったんはこのDMをスルーするのですが、親友からの助言もあり念のため彼に確認してみることにしたのです…。【まんが】私にプロポーズした彼は既婚者(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私にプロポーズした彼は既婚者 夫は密かに不満を溜めてるの？ 家事の分担については「合わせる」と言うけど…【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.8】 「私はシングルだからお兄ちゃんに頼ろう！」開き直った妹に兄は…？ 兄の婚約が決まり事態は一転!?【コミック大賞2025／ヤバい女編2位】