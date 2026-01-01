Ä¹Âô¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬·ëº§¡¡±Ç²è´ÆÆÄÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤µ¤ó¤È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹Âô¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò1Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹Âô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Âô¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤Ë¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¤ÎÂ¾¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤äCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ì¥â¥·¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£