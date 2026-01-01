長澤まさみ、元日に結婚発表 「カルピス」アサヒ飲料が祝福メッセージ 「スーパードライ」アサヒビールも
俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、結婚を発表した。東宝芸能の公式サイトに掲載された。お相手は、映画監督の福永壮志氏（43）。「スーパードライ」のアサヒビール、「カルピス」のアサヒ飲料が、コメントを寄せた。
【画像】お相手の福永壮志監督
東宝芸能は同日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、
これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せ、直筆署名を添えた。
アサヒビールは公式Xで長澤を祝福。同社のスーパードライのCMに出演しており、「長澤まさみさん ご結婚おめでとうございます」としながら「いつも素敵な笑顔でスーパードライを輝かせてくださる長澤さん ハッピーなご報告が聞けてとても嬉しいです」とつづる。「これからも心に残る“乾杯”が増えますように 末永く、お幸せに！！」と乾杯の絵文字を一緒にお祝いしていた。
アサヒ飲料も公式Xを更新して「長澤まさみさん、この度はご結婚おめでとうございます」と祝福。「『カルピス』ブランドで長年ご一緒させて頂いておりますが、このような素敵なご報告が聞けて、とても嬉しく思います」とつづり、「どうぞ末永くお幸せに（ハートマーク）」とメッセージを送った。
■長澤まさみ 報告全文
応援してくださっている皆様へ
私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。
お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。
長澤まさみ
