8人組グローバルガールズグループ・UNISが、12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。そのパフォーマンスに「ユニスちゃんが可愛すぎる！」「お人形さんみたい」など絶賛する声が巻き起こった。

【映像】スタイルがスゴい…UNISのパフォーマンス

UNISは韓国人4人（パン・ユナ、ジョンジュ、オ・ユナ、ソウォン）、日本人2人（ナナ、コトコ）、フィリピン人2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成されたガールズグループで、韓国SBSが総製作費100億ウォン（約11億円相当）をかけて送る初のガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生。2024年3月27日にデビューした。

『ももいろ歌合戦』への参加は今回が2回目となったUNISは、リリースされたばかりの日本2ndデジタルシングル「幸せになんかならないでね」を披露。シンガーソングライター・コレサワによる書き下ろし楽曲で、恋のときめきと切なさを等身大の言葉で描いた“キュンとする”ポップチューンだ。

キュートな衣装を纏ったUNISのステージは、楽曲の象徴である“手キス”ポーズの振り付けを披露すると、視聴者からは「ユニスちゃんが可愛すぎる」「お人形さんみたい」など絶賛する声が巻き起こった。楽曲のキャッチーさには、「さすがコレサワさん」「令和のシティポップ感じる」といったコメントが相次ぎ、大きな反響が寄せられた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）