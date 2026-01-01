いきものがかり、新解釈コラボレーションアルバム第二弾リリース決定！12組のアーティストが参加
いきものがかりが、新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets2』を3月11日にリリースすることが決定した。
■いきものがかり、デビュー20周年イヤーに突入
「超ありがとう」を1月1日に配信し、デビュー20周年のアニバーサリーイヤーに突入したいきものがかり。このたびリリースが決定したのは、2024年にリリースされ、参加アーティストによってあらたに生まれ変わった楽曲の数々に多くの反響が寄せられた、新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets』の第二弾。
今回はあらたに12組のアーティストを迎え、いきものがかりの楽曲を出発点にあらたなストーリーが紡ぎ出される。また、ボーナストラックとして1月1日に配信リリースした「超ありがとう」を収録。ジャケットビジュアルや参加アーティスト、収録曲は後日公開となる。
■リリース情報
2026.01.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「超ありがとう」
2026.02.11 ON SALE
Blu-ray＆DVD『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 ～ASOBI～』
2026.03.11 ON SALE
ALBUM『いきものがかり meets2』
■関連リンク
いきものがかり OFFICIAL SITE
https://ikimonogakari.com