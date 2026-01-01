&TEAM（エンティーム）のXグループ公式が更新され、メンバーのK（ケイ）が久保田利伸と並ぶ2ショットを披露した。

【写真】憧れの久保田利伸と“Kポーズ”での2ショットを公開した&TEAMのK

■「ずーーーっと大好きでした」と感情を爆発させたK

&TEAMは、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場し、「FIREWORKS」を披露。本投稿は、その記念すべきステージ裏で捉えられた貴重なオフショットだ。

Kは、初出場が決まった時に自身のルーツとも言える憧れの存在について「僕は久保田利伸さんが子どもの頃から大好き」と熱く語っていた。さらに「久保田利伸さんも（イニシャルが）“K”なので、同じ“Kポーズ”で写真を撮りたいです」と切実な願いを公言していた。

Xで公開されたのは、まさに有言実行となったKが久保田と一緒に“Kポーズ”をしている奇跡の2ショット。憧れのアーティストと並び笑顔を見せるKは「ずーーーっと大好きでした 久保田利伸さん！ありがとうございます！夢みたいな日になりました」と溢れんばかりの喜びと感謝を綴った。

SNSには「全LUNE（&TEAMのファンネーム／正式表記は”E”にアキュートアクセント付き）が叶うといいねって願っていた2ショット」「久保田さんとＫポーズ！おめでとう」「有言実行してる！よかったね」と言った祝福の声が続々と集まっている。

■久保田利伸は紅白スペシャルメドレーを披露

久保田利伸は“紅白スペシャルメドレー”として「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」の3曲を歌唱した。

久保田のInstagramには「2025年、最後の最後までありがとうございました」という感謝の気持ちが記され、ステージメンバーとの集合ショットが投稿されている。