プロレスラーのウナギ・サヤカ（39）が1日までに、X（旧ツイッター）を更新。ももいろクローバーZとの共演に喜びをあらわにした。

ウナギは、2025年末に東京・日本武道館で開催されたももクロ主催イベント「第9回ももいろ歌合戦」にゲスト出演した。

ウナギは、「昔アイドルをしていたころ大きなサーキットライブでたくさんの箱がある中でうなは小さい箱でほとんどお客さんがいない中ももクロちゃんは1番大きな箱の大トリでした。入れないくらい満員でした」と過去を振り返り、「当たり前に同じ空気を吸うことはないと思っていたし同じステージに立つ日が来るなんて想像もしたことがなかった」と続けた。

しかし、まさかの共演が実現して、「なんか夢って叶うんだね それをももクロちゃんが叶えてくれました」と歓喜。「多分今日と言う日は私の大切な1日になりました」と感慨深げにつづり、「2026年も誰よりもプロレスラーで生きるためにどこのどんなやつとも（有名であればあるほど良い）戦って生きます。誰よりも先頭で戦います」とプロレスラーとしての覚悟を宣言した。

ウナギは、アイドル活動などを経て、2019年にリングデビューした。