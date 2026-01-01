吉岡里帆、素肌際立つシースルー衣装姿「透明感すごい」「上品で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の吉岡里帆のマネージャーが運用するInstagramが、12月31日に更新された。吉岡のシースルーの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳人気女優「透明感すごい」シースルー衣装
吉岡のマネージャーは、「本日13時50分から、『ザ・ノンフィクションの大みそか2025〜放送30周年スペシャル〜』に我らが吉岡さんが登場いたします」と綴り、フジテレビ系ドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」への出演を告知。バックヤードで柔らかな微笑みを浮かべる吉岡のオフショットを公開した。腕や肩周りが透けるシースルー素材の華やかな衣装をまとっている。
この投稿に、ファンからは「シースルーの衣装が似合いすぎ」「透明感すごい」「上品で素敵」「笑顔がいい」「理想の美しさすぎて溜息が出る」「2025年の締めくくりに最高の姿が見られて嬉しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆吉岡里帆、華やかなシースルー衣装を披露
◆吉岡里帆の投稿に反響
