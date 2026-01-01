長澤まさみと結婚した映画監督・福永壮志氏とは 国際映画祭で多数受賞「SHOGUN 将軍」シリーズでも話題
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の長澤まさみ（38）が1月1日、映画監督の福永壮志氏（43）と結婚したことがわかった。ここでは、福永氏の略歴をまとめる。
【写真】「美文字」「達筆」と話題 長澤まさみの直筆署名
福永氏は、1982年9月10日生まれ、北海道出身。2003年に渡米し、ニューヨーク市立大学ブルックリン校の映画学部に入学、2007年に卒業。自身初となる長編映画「リベリアの白い血」（2015）が、ベルリン国際映画祭パノラマ部門に正式出品され、ロサンゼルス映画祭で最高賞にあたるBest U.S. Fiction賞受賞、インディペンデント・スピリットアワードのジョン・カサヴェテス賞にノミネートされる。
2022年、山田杏奈、森山未來らを起用した長編映画3作目「山女」が、東京国際映画祭のメイン・コンペティション部門に正式出品され、TAMA映画賞で最優秀新進監督賞を受賞。2024年には、自身初のドキュメンタリー映画「アイヌプリ」が釜山国際映画祭に正式出品され、ワイド・アングル部門ドキュメンタリー・コンペティションで上映。同年冬に日本で劇場公開される。
ドラマ・シリーズでは、「SHOGUN 将軍」の7話、「Tokyo Vice」S2の5話・6話、「12 12 12」（2026）の5話・6話の監督を務める。「SHOGUN 将軍」は、第76回エミー賞で史上最多18部門、第82回ゴールデン・グローブ賞で4部門を受賞、アメリカの映画・TV業界におけるアジア人の功績を讃えるGOLD LISTでは最優秀賞監督賞を受賞した。
所属事務所は、「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。
「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と決意を明かし、「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆福永壮志氏「SHOGUN 将軍」シリーズでも話題
◆長澤まさみ、福永壮志氏と結婚発表
