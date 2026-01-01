SixTONES京本大我“憧れの人”の結婚にコメント「まあ全然泣いちゃうけどね」
【モデルプレス＝2026/01/01】SixTONESの京本大我が1日、自身のX（旧Twitter）を更新。“憧れの人”の結婚についてコメントした。
【写真】京本大我が長年憧れていた人気女優
京本は「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」と投稿。その後「まあ全然泣いちゃうけどね」と追加でコメントした。
同日に結婚を発表した女優の長澤まさみに長年憧れていたことで知られている京本。この投稿にファンからは「長澤まさみさんのことかな？」「ファンの鑑」「見習わなきゃ」「素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】京本大我が長年憧れていた人気女優
◆京本大我“憧れの人”の結婚祝福
京本は「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」と投稿。その後「まあ全然泣いちゃうけどね」と追加でコメントした。
まあ全然泣いちゃうけどね— TAIGA KYOMOTO 京本大我 (@TAIGA_KYOMO33) January 1, 2026
◆京本大我の投稿に反響
同日に結婚を発表した女優の長澤まさみに長年憧れていたことで知られている京本。この投稿にファンからは「長澤まさみさんのことかな？」「ファンの鑑」「見習わなきゃ」「素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】