女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を報告した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」公式サイトなどで発表された。結婚、出産、子供の誕生、事務所移籍など、2026年元日から、芸能界は「ご報告」ラッシュとなった。

所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。

お相手の福永氏は1982年9月10日生まれ、北海道出身。2007年にニューヨーク市立大学ブルックリン校・映画学部を卒業し、15年に「リベリアの白い血」で長編映画初監督。ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン1の第7話でも監督を務めている。

また、SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）がスポニチ本紙既報通り結婚することを正式発表した。辻本が自身のSNSを通じて明らかにした。近日中に2人で会見を行う予定という。

チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）は自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児誕生を報告した。

元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（36）は自身のインスタグラムを更新し、第1子女児出産を報告した。実咲は2023年8月に舞台・ミュージカルを中心に活躍する俳優の廣瀬と結婚。昨年10月に妊娠を公表していた。

TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）は、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」に出演。第1子誕生を報告した。

声優の伊藤美来（29）はデビュー以来13年間所属した事務所を退所し、同日から新事務所に移籍することを発表した。伊藤が退所した事務所「スタイルキューブ」は公式サイトで一斉に5人の人気声優の退所を発表した。