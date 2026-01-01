BoA、イム・シワンらがリアルに描くラブストーリー 韓国ドラマ『恋愛を期待して』、あす放送
BoA、イム・シワンらが出演する韓国ドラマ『恋愛を期待して』（全2話）が2日、「KBS World」で放送される。
【写真】役柄一変…優しい笑顔を見せるイム・シワン
同作は恋愛に不器用なヨネ（BoA）と愛を信じない恋愛コーチ キデ（チェ・ダニエル）、ヨネが初めての彼女であるジングク（イム・シワン）、普通の結婚がしたいキデの彼女 セロム（キム・ジウォン）の恋愛、結婚、就職に悩む20代の姿をリアルに描くラブストーリー。近くにいても遠い関係もあれば、遠くにいても側にいるような関係もある、SNSを通じて惹かれあう2人の男女。顔を見た事のないからこそ何でも話せる2人の恋の行方は。
『今週妻が浮気します』のBoA、『私だけに見える探偵』のチェ・ダニエル、『ミセン-未生-』『イカゲーム』『それでも僕らは走り続ける』のイム・シワン、『太陽の末裔 Love Under The Sun』のキム・ジウォンが等身大の若者たちを演じる。
カメオ出演のチュ・サンウク、イン・ギョジンも見どころとなっている。
■あらすじ
いつも彼氏に裏切られてばかりのヨネ（BoA）は、愛を信じないキデ（チェ・ダニエル）にSNSで恋愛のコーチを受けることに。キデのアドバイスによってジングク（イム・シワン）と付き合うことになり、恋愛の主導権を握ることもできたヨネ。しかし、連絡を取り合う内に顔も知らないヨネとキデはお互いを意識し始め…。
■監督：イ・ウンジン
■脚本：チュ・ファミ
■キャスト：BoA、チェ・ダニエル、イム・シワン、キム・ジウォン ほか
■放送スケジュール
本放送
1月2日（金）深1：30〜3：50（2話連続）
再放送
#1 1月26日（月）後11：20〜深0：30
#2 1月27日（火）後11：20〜夜0：30
【写真】役柄一変…優しい笑顔を見せるイム・シワン
同作は恋愛に不器用なヨネ（BoA）と愛を信じない恋愛コーチ キデ（チェ・ダニエル）、ヨネが初めての彼女であるジングク（イム・シワン）、普通の結婚がしたいキデの彼女 セロム（キム・ジウォン）の恋愛、結婚、就職に悩む20代の姿をリアルに描くラブストーリー。近くにいても遠い関係もあれば、遠くにいても側にいるような関係もある、SNSを通じて惹かれあう2人の男女。顔を見た事のないからこそ何でも話せる2人の恋の行方は。
カメオ出演のチュ・サンウク、イン・ギョジンも見どころとなっている。
■あらすじ
いつも彼氏に裏切られてばかりのヨネ（BoA）は、愛を信じないキデ（チェ・ダニエル）にSNSで恋愛のコーチを受けることに。キデのアドバイスによってジングク（イム・シワン）と付き合うことになり、恋愛の主導権を握ることもできたヨネ。しかし、連絡を取り合う内に顔も知らないヨネとキデはお互いを意識し始め…。
■監督：イ・ウンジン
■脚本：チュ・ファミ
■キャスト：BoA、チェ・ダニエル、イム・シワン、キム・ジウォン ほか
■放送スケジュール
本放送
1月2日（金）深1：30〜3：50（2話連続）
再放送
#1 1月26日（月）後11：20〜深0：30
#2 1月27日（火）後11：20〜夜0：30