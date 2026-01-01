TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

Number_iの神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを更新。
２０２６年の年明けに際し、ファンに向けてメッセージを綴りました。
 

【写真を見る】【 Number_i・神宮寺勇太 】 「2026年あけおめ　楽しい事たくさんしようねー！　今年もみんなよろしくね」　平野紫耀 & 岸優太との３ショットも公開



神宮寺勇太さんは「2026年あけおめ」「楽しい事たくさんしようねー！」と、投稿。

続けて「今年もみんなよろしくね」と、綴りました。

そして「写真はしょうが撮ってくれました！」と綴ると、写真をアップ。
 



投稿された画像では、神宮寺勇太さんが、ソファで微笑む姿や、平野紫耀さん、岸優太さんとの３ショットなどが見て取れます。
 



この投稿にファンからは「神宮寺くん、あけましておめでとう！新年早々投稿ありがとうー　今年もだいすきだよー」・「神宮寺くんあけましておめでとう　今年もバチバチにかっこいい神宮寺くんとたくさん会えますように」・「じんくん❤あけましておめでとうございます　2026年もNumber_iにとって素晴らしい年になりますように　ずっと着いていきます」などの反響が寄せられています。

 



【担当：芸能情報ステーション】