お笑いコンビ「錦鯉」の長谷川雅紀（54）が1日、フジテレビ正月特番「新春！爆笑ヒットパレード2025」（前7・00）に生出演。結婚後に体に異変が起きたことを明かした。

「個人的衝撃ニュース」をトークするコーナーで、相方の渡辺隆は「去年、この番組で、雅紀さんの結婚を発表させていただきました」と切り出した。「結婚を発表しまして4月から同棲し出したんですけど、それまで8年、遠距離恋愛してまして、その間15回しか会ったことなかったんですよ」と説明。「一緒に住めるってなって楽しくてしょうがないはずじゃないですか。住んで3日目に（長谷川が）帯状疱疹（ほうしん）になったんですよね」と明かし、スタジオを驚かせた。

長谷川は「幸せなんですよ」と強調した上で、「なんですかね。（同じ）空間に知らない人がいるというか」とぶっちゃけ。お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一は「奥様でしょ。15年間愛した奥様でしょ」とツッコんだ。

独身生活が長かった長谷川。「今までいなかった空間に初めての人がいるから、たぶん体が反応したのかなと思って」と、環境の変化に体が反応したことを明かした。続けて、「（同居）初日に手料理を作ってくれたんですけど、僕が椅子に座って待ってるじゃないですか。そしたらいきなり奥さんが“なんで何も手伝ってくれないの？王様ですか？”って（言ってきた）」と明かした。濱家は「そうなるの早ないですか？」と話した。

長谷川は昨年の同番組で入籍していたことを生報告した。お相手は一般人で、交際期間は8年だという。「遠距離なんですよ。会った回数は15回ぐらい」と明かしていた。