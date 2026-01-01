ベトナムのフォーは長時間煮込んだスープとトッピングの葉野菜が特徴だ/Carlina Teteris/Moment RF/Getty Images

（CNN）湯気の立つスープが昔懐かしい究極のいやしだと感じるなら、同調してくれる人はたくさんいるだろう。

スープは世界で最も古く、最も普遍的な食べ物の部類に入ると、「スープ：グローバルヒストリー（原題）」の著者ジャネット・クラークソン氏は言う。

「どの文化にも何かしらのスープがある」とクラークソン氏は語る。「それらは非常に古くからのルーツを持つ」と指摘する同氏は著書の中で、古代の人々はカメの甲羅から竹まで、あらゆるものでスープを煮込んでいたと記している。青銅器時代になると金属製のスープ鍋が登場したという。

ここではCNN Travelが選んだ世界の絶品スープ20選を紹介しよう。

バンガ（ナイジェリア）

ナイジェリアのニジェール・デルタ地帯発祥のバンガは、アブラヤシの実が脂分と風味を添える。新鮮なナマズ、牛肉、干し魚介類も使われている。

フォーボー（ベトナム）

今日ではさまざまな味のフォーが提供されているが、元祖はフォーボー（牛肉のフォー）だ。フォー料理の専門家によると、1930年には、煮汁で柔らかく調理された生の牛肉のスライスが添えられるようになっていたという。

今日でも牛肉のフォーはベトナムで最も愛されている。最初に登場した生の牛肉をはじめ、生と調理済みの牛肉のミックス、ブリスケット（肩ばら肉）、牛スジなど、バリエーションは豊富だ。

ボルシチ（ウクライナ）

鮮やかな赤色のスープに柔らかいビーツのかたまりが浮かぶボルシチは、ウクライナや東欧全域で愛されている。このスープはロシア料理とされることもあるが、その主張には異論もある。

ユネスコ（国連教育科学文化機関）は2022年、ウクライナのボルシチが「あらゆる年齢、性別、背景を持つ人々を食卓で結びつける」と宣言。緊急に保護する必要がある無形文化遺産に登録した。

ブイヤベース（フランス）

漁師の煮込み料理から転じて象徴的な食べ物となったブイヤベースは、伝統的な地中海の風味を凝縮し、海辺の街マルセイユの代名詞とも言える一品に仕上げている。サフラン、オリーブオイル、フェンネル、ニンニク、トマトが新鮮な海産物と融合する。

カルド・ベルデ（ポルトガル）

ポルトガルのワイン産地ミーニョ地方で作られ、薄切りにした野菜、ジャガイモ、玉ねぎが混ざり合う家庭的なスープ。今では、高級カフェから地方のキッチンまでいたるところでみられる伝統的なコンフォート・フードだ。

チョルバ・フリク（アルジェリア、リビア、チュニジア）

フリーカと呼ばれるまだ青い状態で収穫されるデュラム小麦が、この北アフリカ発祥のスープに満足感と栄養を与えてくれる。断食月であるラマダンの時期に特に重宝される。

柔らかい小麦はトマトのスープと香り高いスパイスを吸収し、ひよこ豆や煮込んだ鶏肉、牛肉、羊肉と調和して風味を増している。

チュペ・デ・カマロネス（ペルー）

このクリーミーなエビのチャウダーは、ペルー・アレキパの名物料理だ。アレキパはそびえ立つ火山に囲まれた歴史都市。柔らかいエビのほか、アンデス産のジャガイモやトウモロコシの入った栄養満点の料理は山間部の寒い夜にぴったりだ。

ガスパチョ（スペイン）

灼熱の暑さに見舞われるアンダルシアの夏に、この冷たい野菜スープで涼をとるのは理想的といえる。今日の最も伝統的なガスパチョは、トマト、キュウリ、ニンニク、オリーブオイルに、パン粉をひとつまみ加えてコクを出している。

ピーナツスープ（西アフリカ）

肉、魚、鶏肉を濃厚なピーナツスープで煮込んだ一品は、西アフリカの国々で食されるまさにコンフォート・フードだ。ガンビアの国民食、ドモダから、苦味のある葉野菜を使ったナイジェリア風のものまで、さまざまなバリエーションがみられる。

ガンボ（米国）

ルイジアナ料理の主役である栄養豊富なスープは、西アフリカ、チョクトー族、そしてフランス料理の影響を受けている。シーフード、チキン、ソーセージを使ったバージョンが現在最も人気だが、そのレシピは無数だ。

ハリラ（モロッコ）

ラマダン月の間、日が沈むと、多くのモロッコ人はほっとするようなひよこ豆のシチューを味わう。香ばしいトマトスープにシナモン、ショウガ、ターメリック、コショウといったスパイスが温かさを加え、柔らかいひよこ豆によくなじむ。

ハルチョー（ジョージア）

トケマリと呼ばれる酸味のあるプラムソースが、ジョージア有数の人気料理であるこの伝統的なスープに心地よい刺激を加えている。

熟していないプラムを使ったこのスープの酸味は、脂肪分の多い牛肉と砕いたクルミのコクとうまく調和している。

蘭州牛肉麺（中国）

この伝統的な料理を作るために、拉麺を手で成形したり伸ばしたりする作業そのものが芸術だ。牛肉のスープに麺をくぐらせれば、柔らかい牛肉、薄切りの大根、ラー油、新鮮な香草が入った、世界クラスのスープが出来上がる。

モヒンガー（ミャンマー）

ミャンマーの多くの地域では、スープは朝食の定番だ。露店や茶屋では、巨大な桶から湯気が立ち上るモヒンガーを売っている。この麺料理の真髄は、香草で煮込み、炒った米粉でとろみをつけた香ばしいスープだ。

メヌード（メキシコ）

ニンニクの効いた辛みのあるスープで何時間も煮込んだ牛の胃は、メキシコの究極の二日酔い対策料理。ただし結婚式や盛大な催し物にも欠かせない一品で、大鍋から何十人ものゲストにふるまわれる。

ムケッカ・デ・カマロン（ブラジル）

パーム油とトマトでココナッツスープを温かみのあるオレンジがかった赤色に仕上げたスープは、ブラジル・バイア州の名物料理。地元の人たちは猛暑の日でも熱々のスープを堪能する。スープに浮かぶ甘くて柔らかいエビがこの料理の真の魅力だ。

ソトアヤム（インドネシア）

ピリッとしたこのチキンヌードルスープは、新鮮なターメリックや八角、シナモン、レモングラス、ライムリーフといったスパイスが重層的な香りと風味を生み出し、半熟卵のとろける黄身がさらなるコクを引き出す。

トムヤムクン（タイ）

甘酸っぱくスパイシーで塩味の効いたこのスープは、甘くて柔らかいエビと相性抜群。ガランガル、レモングラス、ライムリーフなどの香り高い食材に加え、少量の鮮やかな赤いバーズアイ唐辛子が辛さを際立たせている。

豚骨ラーメン（日本）

長時間煮込んだ豚骨がこの伝統的なラーメンに強烈な風味を与えている。特徴は骨髄と脂が混ざり合った白濁したスープだ。福岡県のシンボルともいえるこの濃厚なスープは今や全国、さらには世界中のラーメン店で提供されている。

ヤイラチョルバス（トルコ）

このクリーミーなヨーグルトスープは、米や大麦が穀物の甘みを加えている。冬の風邪予防に効果があるとされ、トルコの病院では回復期の患者に提供しているところもあるほどだ。