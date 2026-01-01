俳優の賀来賢人（３６）が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。新年のあいさつとともに、目標をつづった。

賀来は「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつで切り出すと「今年も、引き続き、紅白の司会を目指して頑張りたいと思います。皆様どうか応援のほど、よろしくお願い致します」と目標を宣言した。

２０２３年にも「知恵袋さん、質問があります。どうやったら紅白の司会に選ばれますか？私は俳優をやっているんですが、色々な事情があり紅白の司会になりたいです。しかしなかなか選ばれません」とこぼしていた賀来。この日も「一つ質問があります。どうやったら司会になれますか？なり方がわかりません」とポツリ。

「貢献度が必要と業界の方から言われました。貢献度とは、ＲＰＧにおける経験値みたいなものでしょうか？」と投げかけると「だれか、紅白の司会のオーディション情報などありましたら、共有して頂けるとたすかります！」と呼びかけた。

ネットユーザーからは「まずは有吉さんを倒す事が必要と思います！」「頑張ってください！！！」「応援してます！」のメッセージが寄せられた。