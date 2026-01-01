渡辺美奈代、豪華おせち料理公開「凄すぎる」「れんこんとにんじんの形が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月1日、自身のInstagramを更新。おせち料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「れんこんとにんじんの形が可愛い」豪華おせち
渡辺は「2026年我が家の御節」と報告。色とりどりの料理が詰められた重箱や、れんこんと人参を花型にした煮物、海老や黒豆などの伝統的なおせち料理が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「美しい」「凄すぎる」「素敵」「癒される」「完璧」「センス抜群」「れんこんとにんじんの形が可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
