元宝塚宙組トップ娘役・実咲凜音、第1子女児出産 小さな赤ちゃんの手の写真添え 夫・廣瀬友祐と連名報告
元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で俳優の実咲凜音（36）が1日1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】実咲凜音が第1子女児出産 小さな赤ちゃんの手の写真も
小さな赤ちゃんの手の写真をとともに、夫の廣瀬友祐と連名でコメント。「この度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」と発表した。
「新しい命を目の前に、心動かされる日々を過ごしております。初めてでまだ慣れない事ばかりですが、これからも家族共々、あたたかく見守って頂ければ幸いです」とつづった。
実咲は、宝塚歌劇団95期生で、宙組トップ娘役時代は、トップスター・凰稀かなめ、朝夏まなとと共演。2017年4月に退団後、舞台を中心に活躍。プライベートでは、23年8月に俳優・廣瀬との結婚を公表した。2025年10月、第1子妊娠を明らかにしていた。
