【てんびん座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
前向きな話題があなたの周りに増えていきそうです。それは、もちろんあなた自身に向けられたものでもあり、共感してくれる人も多く現れるでしょう。なにより、その温かな気持ちはあなたの力となり、新しいステージへと駆け上がるための大きなエネルギーとなりそうです。
大切なのは、自分の思うままに感情を表現してみること。素直な気持ちを言葉や行動にのせることで、周囲とのきずなが深まり、安心感や信頼が広がっていきます。仕事では、目標を立てる際に「楽しみ」も添えてみることがポイントです。
＜開運もぐもぐ＞
素直な気持ちをスムーズに表現するためには“木のパワー”を使います。おすすめの料理は「春雨サラダ」です。さっぱりとしたお酢の酸味に、キュウリやニンジンなどの野菜が加わることで、木のパワーをしっかり感じられます。コンビニやスーパーのお惣菜コーナーでも手軽に購入できますし、ご自宅で作るのも簡単です。
手作りする場合は、お酢を少し多めに入れて酸味をきかせると、より木のパワーが強まります。リンゴ酢を使えばフルーティーな風味が加わり、爽やかさと木のパワーがさらに引き立ちます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
