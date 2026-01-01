4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。日本一高いあの山や、小学校で習うあの教科の名前がヒント。1分以内にすべてを完成させて、脳をシャキッと活性化させましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日々の生活や学校でなじみのある言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るものと「お尻」に入るもの、それぞれのバランスを考えながら、ぴったりとはまる音を見つけてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□すう
ふじ□□
□□かく
けい□□

答えを見る






正解：さん

正解は「さん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「さん」を入れると、次のようになります。

さんすう（算数）
ふじさん（富士山）
さんかく（三角）
けいさん（計算）

今回は「算（さん）」や「山（さん）」など、小学校で習う基本的な漢字が共通のキーワードでした。「算数」と「計算」のように関連性の強い言葉もあれば、「富士山」のように全く異なるジャンルの言葉が混ざっているのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)