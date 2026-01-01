【ひらがなクイズ】共通する2文字のひらがなは？ 誰もが知る名峰＆小学校で習う教科がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日々の生活や学校でなじみのある言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るものと「お尻」に入るもの、それぞれのバランスを考えながら、ぴったりとはまる音を見つけてみてください。
□□すう
ふじ□□
□□かく
けい□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「さん」を入れると、次のようになります。
さんすう（算数）
ふじさん（富士山）
さんかく（三角）
けいさん（計算）
今回は「算（さん）」や「山（さん）」など、小学校で習う基本的な漢字が共通のキーワードでした。「算数」と「計算」のように関連性の強い言葉もあれば、「富士山」のように全く異なるジャンルの言葉が混ざっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
