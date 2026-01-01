【かに座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
「昔これ好きだったな〜」と思うものを引っ張り出してきて懐かしんでみたり、しばらく連絡を取っていない友達に連絡してみたりするといいときです。楽しかった「あのとき」を少し振り返ってみることで、当時の喜びやワクワク感を思い出し、今と未来に生かすことができそうです。
もしも困ったり迷ったりしたときには、過去の出来事がヒントになるでしょう。仕事では、自分の立ち位置を再確認し、できることを増やしてみると、新しい活躍が期待できそうです。
＜開運もぐもぐ＞
今のあなたに必要なヒントを得るためには、“水のパワー”を使います。おすすめは「昆布の佃煮」です。昆布は、水のパワーである「黒い」「しょっぱい」「海産物」「ウェーブがある形状」をすべて網羅しています。ごはんのお供やお茶うけにもぴったりですね。
さらに、おむすびの具として握り、のりを巻けば水のパワーがいっそう高まります。お米が持つ“愛のパワー”が、懐かしいものや人たちとのつながりを再び結んでくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞
